El Gato Negro Le Cargo de Nuit Arles, samedi 20 janvier 2024.

El Gato Negro Le Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Inépuisable voyageur, c’est à Dakar que s’est arrêté El Gato Negro pour enregistrer Tigre Qui Pleure.

Brassage de musiciens d’Afrique de l’Ouest et de Cuba, sous la flûte colombienne du félin, le jazz s’y mêle au hip hop, le traditionnel au digital, le français au wolof et à l’espagnol. Un quatrième album réalisé par GUTS où El Gato Negro convie les siens (Florian Pellissier, Kumar, Orchestra Baobab, Cucurucho Valdés, Pat Kalla, Cyril Atef, iZem, Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson…) et où le masque festif et drôle se baisse pour laisser s’exprimer Axel, le mélancolique.

EUR.

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com



L’événement El Gato Negro Arles a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles