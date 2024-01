Le bal des canards Les Marais du Vigueirat Arles, samedi 20 janvier 2024.

Le bal des canards Les Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 13:30:00

fin : 2024-01-20 15:30:00

A la découverte des oiseaux de Camargue

Découvrez l’incroyable diversité des canards sauvages hivernant en Camargue.



Le site abrite en cette saison une dizaine d’espèces de canards et autres oiseaux que vous pourrez observer à la longue-vue, dans leur habitat naturel et en pleine période nuptiale.



→ Plusieurs milliers de canards en période nuptiale

→ Découverte des cygnes, flamants roses, grues cendrées et oiseaux cendrées

→ De magnifiques paysages de Camargue aux couleurs chatoyantes de l’hiver

EUR.

Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation.mdv@espaces-naturels.fr



L’événement Le bal des canards Arles a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme d’Arles