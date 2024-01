Récit de passion : la course camarguaise Museon Arlaten Arles, samedi 20 janvier 2024.

Récit de passion : la course camarguaise Museon Arlaten Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Un nouveau « Récit de passion » pour explorer l’univers de la Course camarguaise à travers l’expérience des enseignants et des élèves de l’Ecole de raseteurs d’Arles.

Dans le cadre de l’année « Jeux Olympiques de Paris 2024 », c’est un sport très situé, la course camarguaise, qui sera la première invitée du musée pour cette nouvelle édition de « Récit de passion ». L’occasion cette fois d’interroger et de mieux comprendre ce sport-passion grâce à l’Ecole de raseteurs d’Arles. Une école pour apprendre à raseter, qu’est-ce que c’est ? Comment allier sport et soin de l’animal ? Quelle place pour cette passion dans le quotidien ? Quels enjeux et quelles interrogations sont à l’œuvre, quand on évoque cette tauromachie toute particulière, que l’on retrouve uniquement dans le sud-est de la France ? Encadrant et jeunes en formation viendront échanger autour de cette « fé di bioù » qui les anime, tout autant passion pour un animal que sport d’endurance !



Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Museon Arlaten 31 Rue De la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.museon@departement13.fr



L’événement Récit de passion : la course camarguaise Arles a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles