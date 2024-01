Croisière débarque en 2024/Fab de la Roquette – Mazette – Vax Populi Croisière Arles, vendredi 19 janvier 2024.

Croisière débarque en 2024/Fab de la Roquette – Mazette – Vax Populi Croisière Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 02:00:00

Comme un ouragan, comme un fou, comme un soldat, Croisière débarque sur 2024 !

Ce vendredi soir, pour la première de l’année, on fête la nouvelle année, les bonnes résolutions et les playlists de qualité !



Aux platines :

– Fab de la Roquette

– Mazette

– Vax Populi

Pour la team frileux, OUI, ça se passe à l’intérieur et il fera chaud!

Soyez là !



Entrée libre et gratuite (tenue correcte )

Bar et restauration disponible sur place

.

Croisière 65 Boulevard Emile Combes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Croisière débarque en 2024/Fab de la Roquette – Mazette – Vax Populi Arles a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme d’Arles