Soirée Jeux à l’Aire d’Arles L’Aire d’Arles Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19

**Alerte à tous les héros de salon et empereurs du plateau ! **



Grande Soirée Jeux de Plateaux Interécoles à l’Aire d’Arles

Un rendez vous mensuel organisé par Artscène pour les étudiants d’Arles.



Apportez vos jeux préférés et entrez dans la bataille !

Ce Vendredi 19, préparez-vous à transformer l’Aire d’Arles en un véritable champ de bataille ludique. À partir de 19h30, on déclare la guerre… de la bonne humeur, avec une soirée interécoles de jeux de plateaux qui promet plus de rebondissements qu’un soap opera !



Tarifs sympas, sans carte d’étudiant – parce que le seul jeu où l’on perd de l’argent devrait être le Monopoly !

La carte est concocté par jenny Pépette , uniquement des produits frais et sains.



Rencontre et Échange

C’est l’occasion parfaite pour rencontrer des étudiants de différentes écoles et élargir votre cercle social autour de quelques parties endiablées.

Marquez le coup – Vendredi 10 à 19h30 – et préparez-vous pour une nuit de tactique, de rire et de plaisir.

(La soirée reste ouverte à tous.tes)



Qui sera couronné maître des dés ?

Apportez vos jeux fétiches et préparez-vous à en découdre dans la joie et la stratégie. Monopoly ? Risk ? À vous de conquérir l’Aire d’Arles !

Prêt pour une soirée de fous rires et de coups de génie (ou de chance) ? Alors, notez bien : Vendredi 10, 19h30. Que les jeux commencent !

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



