### “ARLES 2019-2022” photographies de Sandrine Pacitto-Mathou à l’hôtel Le Calendal du 16 mars au 29 mai ### Vernissage le vendredi 1er avril 2022 _Lorsque j’arrive dans un pays ou une ville, j’aime prendre le temps d’observer, d’écouter et de créer un lien de confiance avant d’enregistrer des témoignages. À mon arrivée à Arles, j’ai commencé un documentaire sonore qui m’a permis, au fil des rencontres, de découvrir l’histoire de la ville et de ses habitants… J’ai passé du temps à la médiathèque où j’ai découvert le livre collectif de Jean-Maurice Rouquette, Arles, histoire, territoires et cultures (1304 pages). Dans le contexte historique que nous vivons, cette terre antique abrite une forme de vie d’antan encore préservée. J’ai posé mon micro pour arpenter les rue d’Arles avec mon appareil photo, avant, pendant et après le confinement. Observer et s’adapter à la culture et au rythme de la ville. À chaque quartier, son histoire et son identité._ _Ces photos mettent en lumière des femmes et des hommes dans leur vie au quotidien. Des photos pour se souvenir…_ _Site internet :_ [_www.sandrinepacittomathou.com_](http://www.sandrinepacittomathou.com) _Instagram : sandrine.spm_

Entrée libre

Des photos de scènes de vie prises à Arles avant, pendant et après le confinement. À chaque contexte ses multiples réalités, une photo pour mémoriser une rencontre, un instant. Se souvenir de…

Hôtel le Calendal 5 rue Porte de Laure 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



