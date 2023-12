Les Calend’Arles : programme du week-end Arles 13200 Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Les Calend'Arles : programme du week-end 16 et 17 décembre Arles 13200

Début : 2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

Fin : 2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 Les temps forts

Samedi 16 décembre

Place Voltaire

14h30 – Inauguration de la Patinoire

Place du Forum

16h – Spectacle de danse traditionnelle par l’Étoile de l’Avenir

16h30 – Inauguration du Noël Camarguais en présence du Père Noël

Place de la République

17h30 – Inauguration du Marché de Noël, animé par la troupe « Les Wagonotes » Et aussi

Samedi 16 décembre 2023

Noël à Trinquetaille, jardin de la Verrerie (de 11h30 à 16h30)

Noël à l’Hauture (de 15h à 19h)

Noël au Sambuc (de 10h à 18h)

10h à 18h – Les commerçants animent le centre-ville

16h – Spectacle N’importe Quoi, Théâtre d’Arles

16h – Concert de Gospel, église de Salin-de-Giraud

Dimanche 17 décembre 2023

Noël à Trinquetaille (de 11h30 à 16h30)

10h à 18h – Les commerçants animent le centre-ville

