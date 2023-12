Les Calend’Arles : programme du week-end Arles 13200 Arles, 9 décembre 2023 09:00, Arles.

Les Calend’Arles : programme du week-end 9 et 10 décembre Arles 13200

Samedi 9 décembre

Les commerçants animent le centre-ville, du 9 au 20

10h Inauguration du Marché de Noël des villes jumelles organisé par le Club des Jumelages, espace Van-Gogh

10h-18h Atelier de restauration de santons organisé par l’Association du Salon des santonniers, salle Henri-Comte

11h Inauguration de la grande crèche du Salon international des santonniers église des Trinitaires

15h-16h Visite et lecture Contes et légendes, Cloître saint-Trophime

Les Calend’Arles en musique

15h-17h Chants de Noël par la chorale la boite à chansons, place de la République

17h-18h Chants de Noël du monde, chorale du Club des jumelages et spectacle de Cacho Fio 10 kiosque à musique esplanade Charles-De-Gaulle

18h Concert de Noël du département des Bouches-du-Rhône église Saint-Trophime

20h Cirque Décrochez-moi ça !, par le Théâtre d’Arles chapiteau place de la Croisière (tarifs : 8 à 25€)

Mas-Thibert

14h-23h Noël de l’association Musique et Danse, balades à poney, maquillage, sculpture de ballons, magie, concert, stade et mairie annexe

Dimanche 10 décembre

Centre-ville

10h-18h Démonstration de création de boutis par l’Association des amis du Salon des santonniers, salle Henri-Comte

10h-18h Marché de Noël des villes jumelles organisé par le Club des jumelages espace Van Gogh

16h Cirque Décrochez-moi ça !, par le Théâtre d’Arles chapiteau place de la Croisière (tarifs : 8 à 25€)

16h15 Défilé passo carriero des Mireieto, par Festiv’Arles départ de la salle des Fêtes, réception par le maire d’Arles

