Fête Nationale Arles 13200 Arles, 13 juillet 2023, Arles.

Sur l’Esplanade Charles de Gaulle, comme dans les villages de Salin-de-Giraud et de Pont de Crau, les Arlésiennes et Arlésiens sont invités dès le 13 juillet à partager un moment musical et festif. Le 14 juillet, assistez à un défilé militaire et à un apéritif républicain en présence des autorités locales, ainsi qu’à un concert exceptionnel avec Lartiste le soir. Le 15 juillet, la fête se prolonge à Salin-de Giraud pour une troisième soirée musicale consécutive.

13 juillet

Esplanade Charles De Gaulle (Arles)

Bal Populaire animé par Stéphane Del’Corso

Repas républicain (Restauration sur place tiré du sac ou Food truck)

14 juillet

10h – boulevard des Lices

Défilé militaire à pied et motorisé en musique avec la participation de :

– Compagnie de Gendarmerie d’Arles

– 25ème régiment du génie de l’air d’Istres

– Préparation militaire marine de Carpentras et Nîmes

– Base aérienne 125 d’Istres

– 503ème régiment du train de Nîmes

– Police municipale d’Arles

– Centre de secours principal d’Arles

11h – jardin d’été

Apéritif républicain

21h30 – boulevard des Lices

Lartiste – Concert grand public

13 – 14 – 15 juillet

Salin de Giraud (Arles)

Place Carle Naudot

3 soirées avec restauration sur place foodtruck et buvette « l’association des collègues »

13 juillet – 21h00 – Fiesta Camacho

14 juillet – 21h00 – The Groove Seekers et animation DJ

15 juillet – 21h00 – Yellow Car et soirée DJ

