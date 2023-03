Feria de Pâques Arles 13200, 7 avril 2023, Arles.

VENDREDI 7 AVRIL 2023

• 14h30 : Cérémonie d’ouverture de la feria place de la République.

• 15h30 : Défilé des gardians et Arlésiennes jusqu’aux arènes

• 15h30 : Concert de peña devant les arènes

• 16h30 : Course camarguaise aux arènes (voir les cartels par ailleurs)

• 18h : Peña boulevard Victor Hugo

• 19h : Bandido boulevard Victor Hugo

• 20h : Course de vaches aux arènes portatives, place de la Croisière

SAMEDI 8 AVRIL 2023

• 10h : Encierro rue Léon Blum

• 10h : Aubade des peñas devant les arènes

• 11h : Course camarguaise aux arènes portatives, place de la Croisière

• 11h : Novillada sans picador aux arènes (voir les cartels par ailleurs)

• 12h : Concert de l’Ecole de musique du Pays d’Arles sur le parvis de l’Hôtel de Ville

• 12h : Peñas boulevard Victor Hugo

• 13h : Abrivado boulevard Victor Hugo

• 14h: Doma Vaquera aux arènes portatives, place de la Croisière

• 14h30 : Course de vaches aux arènes portatives, place de la Croisière

• 15h : Concert de peñas place de la République

• 15h : Concert de peñas devant les arènes

• 16h30 : Corrida aux arènes (voir les cartels par ailleurs)

• 19h : Peñas boulevard des Lices

• 20h : Bandido boulevard des Lices

• 20h : Concert de banda place Voltaire

• 20h : Concert de peña sur la terrasse en bois devant les arènes

• 21h : Concert place Voltaire (artiste à définir)

• 21h30 : Concert sur la terrasse en bois des arènes (artiste à définir)

DIMANCHE 9 AVRIL 2023

• 10h : Encierro ue Léon Blum

• 10h : Aubade des peñas devant les arènes

• 10h30 : Défilé andalou

• 11h : Course de vaches aux arènes portatives, place de la Croisière

• 11h : Novillada piquée aux arènes d’Arles (voir les cartels par ailleurs)

• 12h : Peñas boulevard des Lices

• 13h : Festival d’abrivado boulevard des Lices

• 14h30 : Initiation au toreo ouverte à tous aux arènes portatives, place de la Croisière

• 15h : Concert de peñas place de la République

• 15h30 : Concert de peñas devant les arènes

• 16h30 : Corrida aux arènes (voir les cartels par ailleurs)

• 19h : Animation des peñas boulevard des Lices

• 20h : Bandido boulevard des Lices

• 21h : Concert de peñas place de la République

• 21h30 : Toro de fuego place de la République

• 21h30 : Concert place Voltaire (artiste à définir)

• 21h30 : Concert sur la terrasse en bois des arènes (artiste à définir)

LUNDI 10 AVRIL 2023

• 10h : Encierro rue Léon Blum

• 10h : Aubade des peñas devant les arènes

• 11h : Course de vaches aux arènes portatives, place de la Croisière

• 11h : Corrida à cheval aux arènes (voir les cartels par ailleurs)

• 12h : Peñas boulevard des Lices

• 13h : Cabestria boulevard des lices

• 14h30 : Capea aux arènes portatives, place de la Croisière

• 15h30 : Concert de peñas devant les arènes

• 16h30 : Corrida aux arènes (voir cartels par ailleurs)

.• 18h : Peñas boulevard des Lices

• 19h : Bandido finale boulevard des Lices

