Sortie Gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Afin d’améliorer la protection contre les inondations de la Camargue, le SYMADREM va engager des travaux de déconstruction et reconstruction d’une partie de la digue du Petit Rhône en recul du fleuve. Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cpierpa.fr »}] Afin d’améliorer la protection contre les inondations de la Camargue insulaire et de la Camargue gardoise, le SYMADREM va engager des travaux de déconstruction et reconstruction d’une partie de la digue du Petit Rhône en recul du fleuve. Une fois terminée, ce seront 270 ha qui auront été rendus au fleuve, permettant ainsi de préserver la ripisylve et la biodiversité aux abords du fleuve, tout en protégeant la digue de l’érosion. Découvrez un exemple concret en cheminant sur la digue au sud d’Arles. Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer)

Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône. Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

