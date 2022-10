Le bois de Tourtoulen et la digue du grand Rhône Arles 13200 Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le bois de Tourtoulen et la digue du grand Rhône Arles 13200, 26 octobre 2022, Arles. Le bois de Tourtoulen et la digue du grand Rhône Mercredi 26 octobre, 10h00 Arles 13200

Sortie Gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Avec un gestionnaire de digue et un guide naturaliste, découvrez la beauté du bois de Tourtoulen, et cheminez le long de la digue du grand Rhône… Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cpierpa.fr »}] Découvrez la beauté du bois de Tourtoulen, et cheminez le long de la digue du grand Rhône rive droite, accompagné d’un guide naturaliste et d’un gestionnaire de digue pour découvrir leur travail.

Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer) et la Tour du Valat.

Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône. Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T10:00:00+02:00

2022-10-26T12:30:00+02:00 CPIE

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles 13200 Adresse Arles 13200 Centre-Ville Ville Arles lieuville Arles 13200 Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles 13200 Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le bois de Tourtoulen et la digue du grand Rhône Arles 13200 2022-10-26 was last modified: by Le bois de Tourtoulen et la digue du grand Rhône Arles 13200 Arles 13200 26 octobre 2022 Arles Arles 13200 Arles

Arles Bouches-du-Rhône