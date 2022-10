Yoga & Peinture Arles 13200 Arles Catégories d’évènement: Arles

Sur inscription

Séance de 2h45 composée d’un temps de yoga ludique et d’une pratique de peinture en expression libre. À partir de 5 ans Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur « Illustratrice professionnelle et professeur de yoga certifiée.

La feuille blanche et le tapis de yoga sont mes terrains de jeu favoris.

C’est avec joie que j’accompagne les enfants lors

d’ateliers où yoga et créativité vibrent en harmonie. » Sylvie Albert

