6ème week-end été indien(s) ! Arles 13200, 20 octobre 2022, Arles.

6ème week-end été indien(s) ! 20 – 23 octobre Arles 13200

Le samedi 22 octobre, passez un moment unique aux arènes lors d’une déjeuner iodé ! Puis, à 18h, découvrez l’artiste Catherine Servel lors du vernissage de son exposition « Pulp » à La Maison Close.

Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?=Iode+aux+ar%C3%A8nes&ident=6269884 »}, {« link »: « https://eteindiens.com/programme/ »}]

MIDI FOOD

Bienvenu(e)s pour cet incroyable et unique moment !

Le samedi 22 octobre à MIDI, rendez-vous au cœur des arènes pour un déjeuner iodé !

Le menu entrée, plat, dessert avec les huîtres bio de Camargue Coquillages ouvertes par l’ostréiculteur himself, Daniel Castejon, puis, le bol iodé par le BonaClub Food, des nouilles Soba, un bouillon réduit au gingembre, sésame et piment doux,

une poignée généreuse de légumes de saison râpée et une dose d’algues pour la fraîcheur…

Pour faire plaisir aux bouches sucrées, le même BonaClub, servira ensuite, un lemon cake avec un glaçage gingembre et une crème montée au yuzu.

Enjoy !

Flamenco Puro par Guillaume Franceschi et création sonore par Laurent Bernard.

38 € le menu et 50 € le menu avec une bouteille des vins du pays d’Arles !

Réservez vite : https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?=Iode+aux+ar%C3%A8nes&ident=6269884

ARTISTE INVITEE

PULP !

Vernissage de l’exposition « Pulp », le samedi 22 octobre à 18h, de l’artiste multidisciplinaire CATHERINE SERVEL, photographe, réalisatrice et joaillière à La Maison Close.

L’invitée présentera son travail de photographie et de bijoux dans le cadre d’été indien(s), une réflexion autour du corps, du genre, de la valeur, ce qui résume une vie.

Après des études à Penninghen, à Paris et puis The School of Visual Arts de New York, elle se fait remarquer par ses œuvres atypiques où des formes humaines sont juxtaposées à des éléments inhabituels dans un univers à la fois sensuel, subtil, provocateur et graphique.

De nombreux événements auront lieu du jeudi 20 au dimanche 23 octobre : performances, dégustation, repas, fête, vernissage, expositions, créations…. Nous vous attendons nombreux !

Plus d’infos dans le programme : https://eteindiens.com/programme/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T10:00:00+02:00

2022-10-23T23:59:00+02:00

Hervé Hôte