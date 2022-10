Nettoyage citoyen de la plaine du Trébon Arles 13200 Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Nettoyage citoyen de la plaine du Trébon Arles 13200, 16 octobre 2022, Arles. Nettoyage citoyen de la plaine du Trébon Dimanche 16 octobre, 09h00 Arles 13200 Ramassage citoyen dans le plaine du Trébon Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Deux associations, l’arlésienne qui monte vers Tarascon et la tarasconnaise qui descend vers Arles, tout en effectuant un ramassage citoyen, jusqu’à se rejoindre pour un apéritif partagé chez un producteur d’excellents fromages de chèvre et brebis au « chemin des Limites-entre-Tarascon-et-Arles » : nous rejoindrez-vous dimanche prochain, le 10, au matin ?

Tout est expliqué sur l’affichette (la RD35 est la « petite route de Tarascon »)!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T09:00:00+02:00

2022-10-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles 13200 Adresse Arles 13200 Centre-Ville Ville Arles lieuville Arles 13200 Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles 13200 Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Nettoyage citoyen de la plaine du Trébon Arles 13200 2022-10-16 was last modified: by Nettoyage citoyen de la plaine du Trébon Arles 13200 Arles 13200 16 octobre 2022 Arles Arles 13200 Arles

Arles Bouches-du-Rhône