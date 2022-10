5ème week-end été indien(s) ! Arles 13200, 13 octobre 2022, Arles.

5ème week-end été indien(s) ! 13 – 16 octobre Arles 13200

Dansez avec été indien(s) lors du tant attendu Bal Barbecue et Pétanque le samedi 15 octobre de 12h à 22h, à Trinquetaille !

Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le traditionnel combo barbecue, bal et tournoi de pétanque d’ÉTÉ INDIEN(S) aura lieu le 15 octobre sur le pittoresque boulodrome de Trinquetaille. En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Provence qui fournit les viandes de cochon, agneau, saucisses et légumes, le barbecue attend cette année entre 300 et 400 convives. Un rendez-vous prisé qui s’appuie sur le savoir-faire de la Fédération Française de Cuisine Extérieure.

Entre 12h00 et 22h00, le boulodrome accueillera des espaces de restauration, des food trucks comme celui du pizzaïolo local. Côté bal, c’est le groupe arlésien Faraman et son répertoire funky qui fera danser les festivaliers avant de laisser place à DJ Chambers et ses influences 70’s et 80’s pour les clubbers.

Mais aussi le traditionnel tournoi de pétanque organisé avec Lou Gari Trincotaïen rencontre un succès croissant auprès des accros au cochonnet.

De nombreux événements auront lieux : projections, dégustations, repas, fête, conférence, yoga, performance…. Nous vous attendons nombreux en ce 5ème week-end !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T08:00:00+02:00

2022-10-16T23:59:00+02:00

Hervé Hôte