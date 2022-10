4ème week-end été indien(s) ! Arles 13200 Arles Catégories d’évènement: Arles

Samedi, été indien(s) vous prépare un mets typiquement provençale, le Pistou ! Un déjeuner champêtre dans le cadre unique du champ des oiseaux ce samedi 8 octobre. Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://eteindiens.com/programme/ »}, {« link »: « https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?=Pistou+au+Champ+des+oiseaux&ident=6259479 »}] WEEK-END CUISINE DU MONDE

Soleil levant et soleil couchant réunis autour d’une semaine de saveurs exotiques.

Au programme, des cuisines qui nous viennent du Japon, du Mexique, d’Inde, de Provence et d’Ukraine pour une révolution de palais, orange bien entendu ! Découvrir toute la programmation du week-end :

https://eteindiens.com/programme/ Et bien sûr, le tant attendu Pistou !

Production été indien(s), ce déjeuner champêtre aura lieu le samedi 8 octobre à partir de 12h, au champ des oiseaux.

Une tablée de 50 personnes dans un champs de permaculture…

Au menu : Pistou, fromage fermier, pain bio, confiture de mandarine Aix&Terra, vin de pays d’Arles… Pour que durent les moments doux…

Les réservations se font sur le lien juste en dessous, go go go ! https://www.arlestourisme.com/fr/d%C3%A9tails.html?=Pistou+au+Champ+des+oiseaux&ident=6259479

