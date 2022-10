Octobre Numérique – Faire Monde Arles, 13200, 5 octobre 2022, Arles.

Octobre Numérique – Faire Monde 5 – 30 octobre Arles, 13200

Entrée libre

Festival au carrefour de l’art, du jeu vidéo, du Web3 et du Métavers

Arles, 13200

Au carrefour du jeu vidéo, des arts, du Web3 et du métavers, le festival Octobre Numérique – Faire Monde explore les mondes virtuels inclusifs, ouverts et durables. Tout au long du mois d’octobre 2022, expositions, performances, ateliers et rencontres investissent les lieux emblématiques d’Arles et sa région.

Le festival est porté et soutenu par la Communauté d’agglomération ACCM, et organisé par l’association Faire Monde regroupant des acteurs culturels régionaux comme la Biennale Chroniques, Extramentale et Fabbula.

Programme des expositions :

_On ne peut empêcher les oiseaux…_Carte blanche au collectif U2P050

Chapelle des Trinitaires

32 rue de la République – 13200 Arles

Jouer Collectif, Exposition Collective

Eglise Sainte-Anne

8 pl de la République – 13200 Arles

Faire-Monde, parcours en Réalité Augmentée

Accessible via l’application Faire Monde sur App Store et plateformes Androïdes



Octobre Numérique – Faire Monde – Aurore Kinzonzi