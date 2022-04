ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture, le jeudi 7 avril à 20:45

Cette pièce en un acte raconte l’histoire d’une fée machiavélique éprise d’Arlequin qui lui-même aime Sylvia, une jolie bergère. Écrit en 1720, ce classique de Marivaux parle bien sûr d’amour mais aussi de tous ses corollaires : désirs, passions, jalousies, chagrins… On y célèbre la jeunesse et l’innocence des premiers sentiments amoureux. Bien avant son Henri VI, pièce de 18 heures qui avait enchanté Avignon en 2014, Thomas Jolly avait déjà mis en scène les amours du naïf Arlequin en 2006. Il revient avec une nouvelle troupe qui suit le rythme effréné de sa mise en scène extravagante et résolument chatoyante. Le metteur en scène use à merveille du théâtre d’astuce et utilise toutes les ressources de la commedia dell’arte. Guirlandes lumineuses, costumes flamboyants, cotillons dorés, fantaisies rock et baroques sont autant d’éléments qui donnent à ce classique des allures de cabaret burlesque. Mise en scène et scénographie Thomas Jolly Assistante à la mise en scène Charline Porrone Avec Clémence Solignac, Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Romain Tamisier et Ophélie Trichard Création lumière Thomas Jolly et Jean-François Lelong Création costume Jane Avezou Régie son et plateau Matthieu Ponchelle Production LE QUAI CDN Angers Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par La Piccola Familia. Coproduction Centre Dramatique Régional de Haute-Normandie ; Théâtre des Deux Rives. Avec le soutien de l’ODIA Normandie. Ce spectacle bénéficie d’une aide à la production du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Haute-Normandie.

Tarif A – TP 39€ / TR1 33€ / TR2 18,50€ avec le pass liberté – TP 19,50€ / TR1 16,50€ / TR2 9,25€

Marivaux | Mise en scène : Thomas Jolly | La Piccola Familia
Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2022-04-07T20:45:00 2022-04-07T22:30:00

