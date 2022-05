Arlequin ou la première graine Théâtre Le Grand Bleu, 21 mai 2022, Lille.

⭐️ **« C’est quoi demain ? »** ⭐️ Création de 4 formes théâtrales légères en extérieur les 21 et 22 mai 2022 dans le cadre du « Cap Docks / Bois Blancs » de lille3000 UTOPIA . _________________________ « Arlequin ou la première graine », texte de Catherine Verlaguet, esquisse avec délicatesse le destin de « P’tit Lu », enfant placé dans un foyer, qui peu à peu, y devient pré-adolescent. Nora, éducatrice, raconte son histoire et interagit avec lui. Avec les deux interprètes, Victor Robert et Muriel Cocquet, avec une grammaire d’objets simples ou décalés, et la possible participation du public, nous prendrons soin de déployer les images et la poétique proposées par l’autrice, à la fois graves, tendres et fantaisistes. Grandir, trouver ses repères, s’attacher, tisser son chemin avec les manques, recoudre les morceaux, s’enraciner, créer sa vie de toutes pièces… **Tout public dès 8 ans.** Texte Catherine Verlaguet Mise en scène Marine Bachelot Nguyen Avec Murielle Cocquet et Victor Robert ___________________________________ « C’est quoi demain ? » est un projet du Grand Bleu en lien avec lille3000 UTOPIA et à destination des nouvelles générations ayant pour vocation la découverte de textes d’auteurs d’aujourd’hui autour de thématiques contemporaines telles que les utopies de demain.

