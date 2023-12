Arlay fête son vin de paille Arlay Catégories d’Évènement: Arlay

Jura Arlay fête son vin de paille Arlay, 21 janvier 2024, Arlay. Arlay Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 10:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00 . Venez célébrer la Pressée du Vin de Paille ! Au centre du village d’Arlay :

– messe de la Saint Vincent,

– dégustation de vin,

– fabrication de morbier,

– démonstrations du forgeron Delval,

– mini ferme les Ptits Bois de Sagy,

– fondue géante sous chapiteau chauffé (11h30 – 15h),

– buvette : vin chaud, marrons, gaufres, barbe à papa. Organisée par l’association Brin de Culture et les vignerons d’Arlay. . Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION Détails Catégories d’Évènement: Arlay, Jura Autres Code postal 39140 Adresse Ville Arlay Departement Jura Lieu Ville Arlay Latitude 46.7591975 Longitude 5.54062813 latitude longitude 46.7591975;5.54062813

Arlay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlay/