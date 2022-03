Arkhé – Laurine Schott & Olivier Jacques Marseille 1er Arrondissement, 26 août 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Arkhé – Laurine Schott & Olivier Jacques Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine 35 Rue De la Bibliothèque Marseille 1er Arrondissement

2022-08-26 – 2022-10-22 Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine 35 Rue De la Bibliothèque

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Vernissage jeudi 25 août à 18h30



Laurine Schott & Olivier Jacques



“Arkhé est une recherche sur le mouvement inscrite dans la continuité de nos créations d’installations-signal in situ. Elle se base sur des formes construites grâce à la technique du cintrage. Nous avons souhaité débuté ce travail avec un archétype architectural primitif : l’arc en plein cintre.



Arkhé aboutit à la création d’une série de girouettes géantes nées de l’exploration paramétrique de géométries élémentaires. Le vocabulaire formel de ces installations et la première phase du processus de recherche qui l’a généré sont exposés dans le cadre de la France Design Week 2020 à Marseille.



Arkhé se décline en série à chaque étape du processus de conception: exploration paramétrique formelle, mobiles en maquettes physiques, insertions sur un parcours thématique. Chacune de ces productions alimente la suivante, jusqu’à la réalisation d’installation in situ.”



Dans le cadre de la rentrée de l’art contemporain et de la France Design week

Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine vous invite à découvrir, du 26 août au 22 octobre, l’exposition “Arkhé” – Laurine Schott & Olivier Jacques.

