Arkeologika II
Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine
Argenton-sur-Creuse

Indre

Arkeologika II
Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine, le samedi 14 mai 2022

Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine, le samedi 14 mai à 14:00

Celui-ci met en scène des pièces textiles créées par les plasticiennes, Anne Guibert-Lassalle et Lydie Arnould ou issues des collections propres du musée : broderies historiques, faux-marbre de laine… Les objets conservés dans cet entrepôt sont accompagnés d’une “vraie-fausse” documentation faisant référence au travail scientifique autour des collections muséales. L’objet devient le centre de cette installation et permet au visiteur de mieux cerner sa vie entre le moment de sa découverte et son rangement dans les réserves. Le musée mettra en lumière le travail de conservation préventive autour de ses collections textiles (dépoussièrage, conditionnement…). L’installation artistique proposée au musée de la Chemiserie est une prolongation de la métaphore archéologique de l’installation présentée au Musée d’Argentomagus, autour de l’entrepôt de fouilles. Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre

Dates et horaires:
2022-05-14 14:00 - 23:00

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00

