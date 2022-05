“Arkeologika I” – Installation textile Musée et site archéologique d’Argentomagus, 14 mai 2022, Saint-Marcel.

“Arkeologika I” – Installation textile

Musée et site archéologique d’Argentomagus, le samedi 14 mai à 19:00

Cette mosaïque textile s’impose comme un objet à regarder, des matières à identifier, des reliefs et des couleurs à interpréter. Le visiteur est amené à se questionner sur les méthodes scientifiques propres aux archéologues, telles qu’elles peuvent être présentées au sein des espaces du musée et la vision proposée par des artistes plasticiennes. Ces propositions artistiques se déploient le long du cheminement muséal, dialoguant avec les collections et les éléments d’architecture, conduisant le visiteur dans un monde entre fiction et réalité. Parallèlement à cette installation, le Musée d’Argentomagus propose une approche plus scientifique du carroyage tel qu’il est encore pratiqué sur le site archéologique.

C’est une fiction archéologique en lien avec les chantiers de fouilles. Elle emprunte à la mosaïque le caractère fragmenté et plein à la fois et au textile, ses matières en fil, riches et plurielles.

Musée et site archéologique d’Argentomagus Les Mersans 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00