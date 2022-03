Arkéo Game Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Vosges

Arkéo Game Site archéologique de Grand, 8 avril 2022, Grand. Arkéo Game

Site archéologique de Grand, le vendredi 8 avril à 17:00

Une antique malédiction est sur le point de détruire le village de Grand. Pour la stopper, vous devrez résoudre de nombreuses énigmes archéologiques, depuis les espaces de la mosaïque. Sans quoi … Alea jacta est ! Organisation, concentration et concertation seront les clefs de votre réussite. 60 minutes seront-elles suffisantes ?

Sur réservation / Avec le billet d’entrée du site / Gratuit – 18 ans

Arkéo Game à GRAND Site archéologique de Grand 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Grand Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T17:00:00 2022-04-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grand, Vosges Autres Lieu Site archéologique de Grand Adresse 4 rue de la mosaïque, 88350 Grand Ville Grand lieuville Site archéologique de Grand Grand Departement Vosges

Site archéologique de Grand Grand Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand/

Arkéo Game Site archéologique de Grand 2022-04-08 was last modified: by Arkéo Game Site archéologique de Grand Site archéologique de Grand 8 avril 2022 Grand Site archéologique de Grand Grand

Grand Vosges