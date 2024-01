ROOTSRIDERS ARKEA ARENA Floirac, samedi 15 mars 2025.

Les Rootsriders ont été élus le meilleur groupe d’hommage à Bob Marley par la BBC. Après un premier Olympia ils sont de retour dans cette salle mythique prouvant que la musique du roi du reggae, plus de 40 ans après sa mort, est toujours aussi pertinente et vibrante que jamais. Son message d’amour universel trouve toujours un écho auprès de millions de personnes dans le monde. Le groupe néerlandais/caraïbéen Rootsriders, basé à Amsterdam, a été formé pour commémorer le 25e anniversaire de la mort de Bob Marley. Au fil des ans, le groupe est devenu non seulement une valeur sûre du circuit live néerlandais, mais s’est également produit dans le monde entier, des Caraïbes à Istanbul et de New York à Johannesburg, où il a eu l’honneur de se produire lors de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2010 devant plus de 100 000 personnes.Mitchell Brunings, l’ancienne sensation de The Voice, est membre des Rootsriders depuis des années. Son audition à l’aveugle de Redemption Song de Bob Marley est devenue virale dans le monde entier.

Tarif : 49.00 – 65.00 euros.

Début : 2025-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33