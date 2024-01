ERA ARKEA ARENA Floirac, mardi 18 février 2025.

La manifestation initialement prévue le 7 février 2024 est reportée au 18 février 2025.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles jusqu’au 31 mars 2024.20 ans après le triomphe de son premier album porté par le titre iconique « Ameno », ERA a ébloui les Zéniths de France en 2019 puis en 2022, à guichets fermés, avec son spectacle « The Live Experience », un univers fascinant où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy hors du commun.ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante. Une expérience vertigineuse qui vous transportera à travers le temps !ERA sera de retour sur la route en 2024 pour une tournée en France, Belgique et SuisseCommande limitée à 8 places par acheteur.

Tarif : 51.00 – 78.50 euros.

Début : 2025-02-18 à 20:00

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33