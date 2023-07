GIMS en concert ! Arkea Arena Floirac, 11 février 2025, Floirac.

GIMS en concert ! Mardi 11 février 2025, 20h00 Arkea Arena Tarifs : dès 49 €.

La nouvelle tournée de GIMS intitulée « LE DERNIER TOUR » se déroulera dans toute la France entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025. De nouvelles dates et de nouvelles villes sont dès à présent ajoutées à la tournée initialement mise en vente.

Venez découvrir un show grandiose dans lequel GIMS interprétera les titres de son dernier album ainsi que ses plus grands tubes.

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.arkeaarena.com/event/gims-le-dernier-tour-11-fevrier-2025-billetterie-bordeaux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-02-11T20:00:00+01:00 – 2025-02-11T22:00:00+01:00

2025-02-11T20:00:00+01:00 – 2025-02-11T22:00:00+01:00

musique arkea