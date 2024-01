GIMS ARKEA ARENA Floirac, mardi 11 février 2025.

La préparation et la réalisation de la tournée évènement SUMMER TOUR de GIMS et DADJU entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023, nous contraint à reporter de quelques mois la tournée de GIMS initialement prévue à partir de novembre 2023 dans toute la France.Cette nouvelle tournée de GIMS sera intitulée « LE DERNIER TOUR » et se déroulera dans toute la France entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025. Les billets pour les concerts reportés restent évidemment valables. Le concert initialement prévu le 23 novembre 2023 est reporté au 11 février 2025.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles avant le 31 décembre 2023.TOURNÉE GIMS – LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE MOZART : LDVM – Partie I GIMS sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023 et à Paris La Défense Arena le 7 mars 2024. L’artiste multi-récompensé débutera sa tournée exceptionnelle le 3 novembre 2023.Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album « Les dernières volontés de Mozart – Symphony », ainsi que ses plus grands tubes.La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS.

Tarif : 49.00 – 72.00 euros.

Début : 2025-02-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33