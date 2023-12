GAEL PILOTE DE L’ILLUSION ARKEA ARENA Floirac, 16 janvier 2025, Floirac.

« Embarquez pour un vol magique ! »De`s son plus jeune a^ge, Gae¨l, a toujours eu deux re^ves dans sa vie, celui de devenir un jour magicien pour faire re^ver petits et grands mais aussi celui d’e^tre un jour pilote d’avion de chasse et plus particulièrement de la ce´l`e`bre Patrouille de France.A` travers ce spectacle ine´dit, il imagine lier ses deux re^ves, pour ne faire qu’un : devenir le temps d’un spectacle un magicien devenu pilote et voler a` vue du public, puis faire apparai^tre un ve´ritable avion de la Patrouille de France comme pour illustrer la phrase d’Antoine de Saint Exupe´ry :« Fais de ta vie un re^ve et de ton re^ve une re´alite´ ».Avec : Gaël Brinet Auteurs : Gaël Brinet et Jean-Christian FraiscinetProduction : Ki M’aime Me SuiveDurée : 1h30

Tarif : 33.00 – 65.00 euros.

Début : 2025-01-16 à 20:00

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac Gironde