THE WORLD OF HANS ZIMMER ARKEA ARENA Floirac, 24 novembre 2024

Tournée européenne 2024The world of Hans Zimmer A new dimensionDATES SUPPLÉMENTAIRES À L’AUTOMNE 2024En raison de la forte demande pour la tournée européenne The World of Hans Zimmer – A New Dimension , des dates supplémentaires vont être mises en place. En plus des spectacles qui auront lieu au printemps 2024, la nouvelle tournée poursuivra son périple à travers les principales villes d’Europe à l’automne 2024. Le nouveau sous-titre A New Dimension le laisse déjà présager : Hans Zimmer arrange une toute nouvelle sélection de sa collection de partitions extrêmement variée pour The World of Hans Zimmer – A New Dimension . Le public embarquera pour un voyage musical unique et plongé dans de toutes nouvelles dimensions grâce à la musique de Hans Zimmer, deux fois lauréat de l’Academy Award® : Puissante. Magnifique. Dramatique. Époustouflante. Forte. Touchante. Le concert précurseur de la tournée, The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration , a enthousiasmé le public allemand en 2018 et a depuis effectué un voyage triomphal à travers le monde. Hans Zimmer lui-même n’apparaîtra pas sur scène dans The World of Hans Zimmer – A New Dimension , mais jouera le rôle d’organisateur du spectacle et de directeur musical. La magie des œuvres de Hans Zimmer opérera en direct live en 2024, avec certains des solistes les plus remarquables et les plus renommés au monde et un orchestre symphonique magistral. Avec The World of Hans Zimmer , le rebelle d’Hollywood (comme l’appelle la BBC) a créé une expérience en direct glamour, vivante et passionnante d’un genre très particulier. Les mélodies extraordinaires et les compositions modernes de Hans Zimmer captivent un grand nombre de fans dans le monde entier, toutes générations confondues. Il a déjà dynamisé d’innombrables superproductions cinématographiques internationales, dont Dune , James Bond Mourir peut attendre , Le Roi Lion , Gladiator , Pirates des Caraïbes , La trilogie du Chevalier Noir , Interstellar , Le dernier Samouraï et Top Gun : Maverick , entre autres.Le double album The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration est sorti en 2019 chez Sony Classical. Présenté par Semmel Concerts, RCI Global et Tomek Productions.

Tarif : 60.00 – 163.50 euros.

Début : 2024-11-24 à 19:00

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33