SLIMANE ARKEA ARENA Floirac, dimanche 27 octobre 2024.

Slimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo !Son album “chroniques d’un Cupidon” bat tous les records depuis sa sortie !Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime” Slimane nous donne rendez-vous dans tous les zeniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena !Ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour Le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret…

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-10-27 à 18:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33