I GOTTA FEELING – LE CONCERT ARKEA ARENA Floirac, 25 octobre 2024, Floirac.

I GOTTA FEELING – LE CONCERTVenez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.Sur scène en LIVE : WORLDS APART – BILLY CRAWFORD – NÂDIYA – AMINE – COLONEL REYEL – HELMUT FRITZ – ASSIA – PRISCILLA – ORGANIZ – SALOME DE BAHIA…accompagnés par leurs danseurs.Soyez prêts à danser et chanter !

Tarif : 39.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-10-25 à 20:00

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33