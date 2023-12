VOYAGEURS – LES 20 ANS ARKEA ARENA Floirac, 19 mai 2024, Floirac.

Découvrez le spectacle musical incontournable de l’année : VØYÅGEURS ! Pour célébrer les 20 ans du Chœur Voyageur, plongez dans un voyage musical exceptionnel à l’Arkéa Arena. Ce spectacle unique rassemble toutes les générations de choristes, ainsi que des chanteurs amateurs de la région, pour vous offrir le meilleur du répertoire du Chœur Voyageur.Plus de 400 personnes monteront sur scène pour créer une expérience humaine inoubliable, où la musique transcende les frontières. Ce concert vous emmènera à travers le monde avec des chants venant de Norvège, d’Amérique du Nord, d’Arménie, d’Argentine, d’Afrique du Sud, de Russie, des États-Unis, et bien plus encore.Ne manquez pas cette aventure musicale extraordinaire, préparée par des chanteurs amateurs passionnés, dirigés par le talentueux Alexis Duffaure, chef du Chœur Voyageur. Réservez vos billets dès maintenant pour VØYÅGEURS et préparez-vous à vivre des émotions musicales uniques !

Tarif : 10.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-05-19 à 17:30

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33