DOUBLE FACE ARKEA ARENA Floirac, samedi 20 avril 2024.

La compagnie Unity présente en avant première son tout nouveau spectacle.Apres leur passage dans America’s got talent , Spain Got talent et la France a un incroyable talent retrouvez les danseurs du Mega Unity dans une toute nouvelle création …Un spectacle riche en émotion. A ne surtout pas manquer !

Tarif : 33.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33