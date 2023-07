Les Chevaliers du Fiel en spectacle ! Arkea Arena Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Les Chevaliers du Fiel en spectacle ! Arkea Arena Floirac, 12 mars 2024, Floirac. Les Chevaliers du Fiel en spectacle ! Mardi 12 mars 2024, 20h30 Arkea Arena Tarifs : dès 36 €. Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel.

Dans ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n'aurait pu imaginer… Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire … c'est royal, phénoménal, donc municipal !

Arkea Arena
48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac

2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T22:30:00+01:00

2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T22:30:00+01:00

