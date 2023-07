Shaka Ponk en concert ! Arkea Arena Floirac, 2 mars 2024, Floirac.

Shaka Ponk en concert ! Samedi 2 mars 2024, 20h00 Arkea Arena Tarifs : dès 39 €.

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk.

Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.arkeaarena.com/event/shaka-ponk-the-final-fucked-up-tour-02-mars-2024-billetterie-bordeaux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T20:00:00+01:00 – 2024-03-02T22:00:00+01:00

