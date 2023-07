Calogero en concert ! Arkea Arena Floirac, 25 janvier 2024, Floirac.

Calogero en concert ! Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Arkea Arena Tarifs : dès 35 €.

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR !

L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels !

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.arkeaarena.com/event/calogero-a-m-o-u-r-tour-25-janvier-2024-billetterie-bordeaux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

musique arkea