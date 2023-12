SARDOU ARKEA ARENA Floirac, 24 janvier 2024, Floirac.

SARDOUJe me souviens d’un adieu Le grand retour sur scène 4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.A Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la salle, en scène centrale en parterre assis à PARIS LA DEFENSE ARENA le samedi 16 mars 2024. Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

Tarif : 39.00 – 119.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac