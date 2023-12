ENFOIRES 2024 ARKEA ARENA Floirac Catégorie d’Évènement: Floirac ENFOIRES 2024 ARKEA ARENA Floirac, 19 janvier 2024, Floirac. En 2024, les Enfoirés seront à Arkéa Arena Bordeaux pour fêter leur 35 ans ! Au programme : 7 concerts exceptionnels qui se dérouleront du mercredi 17 au lundi 22 janvier 2024. •Mercredi 17 janvier (Répétition Générale) à 19h30 •Jeudi 18 janvier à 19h30•Vendredi 19 janvier à 19h30 •Samedi 20 janvier à 19h30 •Dimanche 21 janvier à 12h30 – Concert enregistré•Dimanche 21 janvier à 19h30 – Concert enregistré•Lundi 22 janvier à 19h30 – Concert enregistré Commande limitée à 8 places par acheteur.

Tarif : 60.00 – 85.00 euros.

Tarif : 60.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:30
Réservez votre billet ici
ARKEA ARENA
48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA
33270 Floirac

