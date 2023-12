DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES RÊVES – DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES REVES ARKEA ARENA Floirac Catégories d’Évènement: 33

Floirac DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES RÊVES – DISNEY SUR GLACE – CROIS EN TES REVES ARKEA ARENA Floirac, 7 janvier 2024, Floirac. Rejoignez Vaïana dans son voyage pour croire en elle,Célébrez la passion de Miguel pour la musique,Laissez-vous inspirer par les princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Belle et Ariel,Et découvrez le pouvoir de l’amour avec Anna et Elsa.Disney sur Glace, le bonheur d’une sortie familiale réussie.Aucune gratuité enfant – quel que soit l’âge.

Tarif : 25.00 – 64.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 14:00 Réservez votre billet ici ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33 Détails Catégories d’Évènement: 33, Floirac Autres Code postal 33270 Lieu ARKEA ARENA Adresse 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA Ville Floirac Departement 33 Lieu Ville ARKEA ARENA Floirac Latitude 44.825839 Longitude -0.527728 latitude longitude 44.825839;-0.527728

