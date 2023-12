HARRY POTTER ET LE PRISONNIER ARKEA ARENA Floirac, 29 décembre 2023, Floirac.

uGo&Play et le Yellow Socks Orchestra présententHARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN™ EN CINÉ-CONCERTTOURNÉE EN FRANCE • DÉC 2023 – JAN 2024• Troisième opus de la série de ciné-concerts Harry Potter •Suivez Harry, Ron et Hermione dans leur troisième année mouvementée à Poudlard, lors d’un ciné-concert exceptionnel. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du troisième opus. Alors que l’annonce d’un prisonnier en cavale, Sirius Black, affole le monde des Sorciers, Harry et ses amis s’apprêtent à repartir pour une nouvelle année à Poudlard. Sur le dos d’un Hippogriffe, venez apprendre à repousser les Épouvantards et déjouer les plans d’un dangereux loup-garou. Êtes-vous prêts à apprendre la vérité sur ce mystérieux Prisonnier d’Azkaban ?. Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur, accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique ! Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs lors d’une tournée de ciné-concerts exceptionnelle qui passera par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand et Dijon. L’occasion unique de redécouvrir le troisième opus de cette saga culte !28/12/2023 – Nantes, Le Zénith 29/12/2023 – Bordeaux, Arkéa Arena30/12/2023 – Toulouse, Le Zénith02/01/2024 – Lille, Le Zénith03/01/2024 – Lille, Le Zénith05/01/2024 – Lyon, La Halle Tony-Garnier07/01/2024 – Dijon, Le ZénithDates d’ouvertures de la billetterie :Ouverture de la billetterie :21/12/2022 à 14h : Lyon29/12/2022 à 14h : Lille30/12/2022 à 14h : Nantes31/12/2022 à 11h : Bordeaux06/01/2023 à 14h : Toulouse09/01/2023 à 14h : DijonInfos & réservation sur https://www.u-play.fr/harrypottercineconcert3Photos du film • BANDE-ANNONCEuGo&Play a le plaisir d’annoncer que le Yellow Socks Orchestra interprétera le ciné-concert d’Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban en décembre 2023 et janvier 2024 à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand et Dijon suite de la Série de Ciné-Concerts Harry Potter. Le ciné-concert sera l’occasion de voir un orchestre symphonique jouer la musique du film en parfaite synchronisation avec les images d’Harry Potter et la Chambres des Secrets. Le public aura l’opportunité de revivre la magie de l’intégralité du film en haute-définition sur un écran de plus de 12 mètres tout en écoutant les inoubliables compositions de John Williams. En 2016, CineConcerts et Warner Bros. Consumer Products ont annoncé la Série de Ciné-Concerts Harry Potter, une tournée dans le monde entier célébrant les films Harry Potter. Depuis la première mondiale du ciné-concert d’Harry Potter à l’École des Sorciers en 2016, plus de 3 millions de fans ont pu profiter de cette expérience magique proposé par The Wizarding World. Plus de 1,434 concerts dans plus de 48 pays dans le monde entier sont programmés pour l’année 2022.Lors de leur troisième année à Poudlard, Harry, Ron et Hermione rencontrent un prisonnier en cavale, Sirius Black, apprennent à chevaucher un Hippogriffe (créature mi-cheval/mi-aigle), repoussent des épouvantards qui changent de forme et passent maîtres dans l’art de la Divination. Harry doit également résister aux Détraqueurs qui cherchent à aspirer son âme, déjouer un dangereux loup-garou et accepter la vérité sur Sirius et la relation que ce dernier entretenait avec ses parents. L’incroyable musique composée par John Williams, pour laquelle il a obtenu une nomination aux Oscar?, est devenue un classique instantané, alliant beauté et envolée lyrique pour accompagner parfaitement les aventures magiques d’Harry Potter.Justin Freer, Président de CineConcerts et Producteur/Chef d’Orchestre de la série de ciné-concerts des films Harry Potter explique, La série de films Harry Potter est un phénomène culturel sans précédent qui continue à ravir des millions de fans dans le monde entier. C’est avec un immense plaisir que nous donnons aux fans pour la première fois l’opportunité d’écouter la musique du film, de nombreuses fois récompensée, jouée par un orchestre symphonique en live, tout en regardant leur film qu’ils aiment tant en simultané sur un grand écran. C’est vraiment une expérience inoubliable.”Brady Beaubien de CineConcerts et producteur de concert pour la série de ciné-concerts des films Harry Potter ajoute “ Harry Potter est synonyme d’excitation dans le monde entier and nous espérons qu’en jouant cette musique incroyable avec le film dans son intégralité, le public prendra du plaisir à retourner dans le monde de la magie.”

Tarif : 25.00 – 79.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac