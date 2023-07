Casse-Noisette – Ballet et Orchestre Arkea Arena Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Casse-Noisette – Ballet et Orchestre Arkea Arena Floirac, 16 décembre 2023, Floirac. Casse-Noisette – Ballet et Orchestre Samedi 16 décembre, 20h30 Arkea Arena Tarifs : dès 39 €. Un grand ballet classique, accompagné d’un orchestre live. Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s'animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d'aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce! Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine

