Michel Sardou en concert ! Arkea Arena Floirac, 13 décembre 2023, Floirac.

4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:00:00+01:00

