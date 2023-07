Christophe Maé en concert ! Arkea Arena Floirac, 1 décembre 2023, Floirac.

Christophe Maé en concert ! Vendredi 1 décembre, 20h00 Arkea Arena Tarifs : dès 40 €.

Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 !

C’est au Cap Vert, sur les terres de Cesária Évora, qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer.

De ce voyage ressort un nouvel album prévu au printemps prochain porté par le single « Pays des merveilles ».

Afin de garantir la sécurité des plus jeunes publics et conformément au règlement intérieur, l’accès ne peut être autorisé aux enfants qu’à partir de 3 ans révolus.

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

musique arkea