Afterwork- Rencontre entreprises de Floirac Mardi 28 novembre, 18h00 ARKEA ARENA Sur inscription

Au programme : Partage, rencontre et échanges autour du développement économique global de la commune et des problématiques des entrepreneurs.

Cet évènement aura lieu le mardi 28 novembre de 18h00 à 20h dans les salons VIP de l’Arkéa Arena, et sera l’occasion de procéder à la signature officielle de la convention entre le Club des entreprises et la Ville de Floirac

ARKEA ARENA 48-50 Av. Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fclub-2re%2Fevenements%2Frencontre-mairie-entreprises-floirac&data=05%7C01%7Chdubois%40bordeaux-metropole.fr%7C9dee1e9faf6a4ce2c3a308dbd4ab2a7c%7Cb3dd23de593f4d74bcf9f035c1a2eb24%7C0%7C0%7C638337603856691201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4bhqYZfMbNt5h5Ga9B1Kv7%2F5UTMO39Ho3L8vz3dtlh4%3D&reserved=0 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

Développement économique#clubdesentreprises#villedefloirac