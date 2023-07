Freeze Corleone en concert ! Arkea Arena Floirac, 12 novembre 2023, Floirac.

Freeze Corleone en concert ! Dimanche 12 novembre, 20h00 Arkea Arena Tarifs : dès 40 €.

La musique, c’est des vibrations. Dans celle de Freeze Corleone, on ressent une puissance technique et un frisson de secret. Avec l’album “LMF”, Freeze s’est imposé sur la scène musicale en pleine crise de coronavirus, le 11 septembre 2020.

De son vrai prénom Issa, Freeze Corleone a créé un univers artistique sulfureux avec des codes mystérieux. Faire partie de ses initiés signifie rejoindre un artiste double disque de platine, écouté par des millions d’auditeurs par mois.

“LMF” est un classique radical, mélangeant la trap américaine et la drill anglaise. Freeze a imposé une patte unique et personnelle, attirant une comparaison automatique. Sur scène, les vibrations sont intenses, notamment avec les titres “Freeze Raël”, “Hors Ligne” et “Polémique”. La jeunesse se reconnaît dans cet artiste sans filtres. Et la suite est brûlante.

Afin de garantir la sécurité des plus jeunes publics et conformément au règlement intérieur, l’accès ne peut être autorisé aux enfants qu’à partir de 3 ans révolus.

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.arkeaarena.com/event/freeze-corleone-concert-12-novembre-2023-billetterie-bordeaux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T20:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

2023-11-12T20:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

musique arkea