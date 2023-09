CLAUDIO CAPEO ARKEA ARENA Floirac, 10 novembre 2023, Floirac.

CLAUDIO CAPEO ARKEA ARENA a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:00:00.

Tarif : 35 à 55 euros.

Le concert initialement prévu le 21 mars 2020 puis reporté au 4 septembre 2020 puis au 7 mai 2021 puis au 13 Septembre 2021 puis au 20 janvier 2023 est de nouveau reporté au 10 novembre 2023.Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date.Remboursement possible jusqu’au 30 septembre 2022.Archipel – Caramba Culture Live présente : Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française.Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or).Son album « Tant que rien ne m’arrête », certifié double disque de platine, lui a permis de s’installer durablement dans le paysage musical français ; il est même élu récemment vingt-et-unième artiste préféré des français (par RIFFX en 2020), apprécié de toutes les générations.Dans son single « C’est une chanson », Claudio Capéo se confiait pour la toute première fois sur ses origines italiennes et retournait sur les traces de son enfance, entouré de sa famille, avec des paroles toujours plus proches du coeur. Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit sa dolce vita en 2020 et propose un album franco-italien, intitulé « Penso a te », déjà disque de platine.Il revient avec un nouvel album Rose des vents sorti le 25 novembre 2022 et une tournée dans toute la France.

Réservez votre billet ici

Depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean : prendre la rocade (A630) direction Arcachon / Bayonne / Toulouse puis sortie 22B direction Floirac – Continuer sur Quai de la Souys, tourner à droite sur l’avenue Jean Alfonséa.

Depuis l’Aéroport de Bordeaux Mérignac : prendre la rocade (A630) direction Arcachon / Bayonne / Toulouse puis sortie 22B direction Floirac – Continuer sur Quai de la Souys, tourner à droite sur l’avenue Jean Alfonséa

ARKEA ARENA

48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA Floirac 33270

