BigFlo & Oli en concert ! Arkea Arena Floirac, 14 octobre 2023, Floirac.

BigFlo & Oli en concert ! 14 et 15 octobre Arkea Arena Tarifs : dès 36 €.

Après une tournée des petites salles sold-out , Bigflo et Oli repartent en tournée des Zéniths. Retrouvez-les sur scène, pour un show inédit !

Les billets pour le concert du 20 janvier 2023, prévu initialement au Rocher de Palmer, restent valables pour le concert du 14 Octobre 2023 à Arkéa Arena.

Afin de garantir la sécurité des plus jeunes publics et conformément au règlement intérieur, l’accès ne peut être autorisé aux enfants qu’à partir de 3 ans révolus.

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

2023-10-15T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T21:00:00+02:00

musique arkea