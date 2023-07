Cirque du soleil – OVO Arkea Arena Floirac, 21 septembre 2023, Floirac.

Cirque du soleil – OVO 21 – 24 septembre Arkea Arena Tarifs : dès 44 €.

Le spectacle nous plonge dans un univers insoupçonné qui s’agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d’habitants clandestins – des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d’énergie et de mouvement.

Afin de garantir la sécurité des plus jeunes publics et conformément au règlement intérieur, l’accès à la salle n’est autorisé qu’aux enfants âgés de 3 ans minimum.

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac

